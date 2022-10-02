國民黨高雄市長參選人柯志恩9月30日在夢時代旁廣場舉辦首場造勢晚會，高市議員李眉蓁憶起2年前參加市長補選也租借相同場地造勢，她有感而發以「站在同樣的舞台」為題在臉書發文，稱當時看到支持者不放棄的精神而「哭得有點小慘」，最大遺憾是未能幫國民黨維繫士氣，但始終相信只要有勇敢的候選人和支持者，國民黨就有希望。

李眉蓁指出，柯志恩前晚的造勢晚會，和她2年前臨時代表國民黨越級打怪的選前之夜在同個地點，連舞台大小都相同。不一樣的是前晚天氣晴朗，她的選前之夜卻下著大雨，「不一樣的是，那場是結束，這場是開始。」

李眉蓁特別貼出韓國瑜冒雨站台的照片，回憶當時「雨真的下的很大，我哭得有點小慘。當你站在舞台上看到支持者還站在雨中，當想到自己選得那麼爛，大家還沒有放棄，眼淚真的止不住。」並且強調那場補選要說對不起的地方實在太多，沒有幫國民黨維繫住士氣是最大的遺憾。」

李眉蓁指出，前晚站在柯志恩背後，看她堅定發表演說自己的參選理念，再看到台下飛舞的旗子，令他相當感動。