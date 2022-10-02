看到妹子不計較嗎？有男子在臉書分享1段影片，該影片拍攝地點是在宜蘭縣宜蘭市中山路2段與站東路路口，由於該路口是設置閃黃燈，有輛雙載機車疑似來不及煞車，直接撞上1輛休旅車輪胎部分，然而，休旅車車主竟沒下車察看，便直接開走，而雙載的正妹騎士看了一下自己的機車狀況，也直接騎走；網友見此畫面傻眼「真好，不用追究？真是佛心」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段16秒影片，影片中拍攝地點位於宜蘭縣宜蘭市中山路2段與站東路路口，由於開路口是設置閃黃燈，此時，對向有輛休旅車要進入此路口，突然從右側冒出1輛正妹雙載的機車，眼看煞車不及，兩正妹的機車撞直接上休旅車左側輪胎處，兩正妹也被衝擊力的影響，兩人皆往前傾頂了一下，豈料，竟不見休旅車駕駛下車關心，直接駛離，而兩正妹也直接雙載離開肇事現場。

影片一出，網友紛紛留言表示「撞到，跑掉？」、「妹子就不用報案嗎？」、「這樣也敢騎車，真勇敢」、「就這樣騎走了」、「有妹子就是不一樣？真好，不用追究？真是佛心」、「遇到好心人士」、「妹子就原諒」、「看到妹子不計較嗎？」、「就這樣就走了？白車主佛系的」。