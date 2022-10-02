隨著社會觀念越來越開放，許多人未成年就發生了第一次性關係。一位男網友分享，自己近日打工時，聽到一位剛升上國中的弟弟向同伴炫耀自己「做過了」，還說現在12、13歲就有性經驗很正常，讓他感到相當驚奇。不過許多人指出，該名弟弟恐怕只是嘴上說說，「國小最愛唬爛了」。

原PO在Dcard發文表示，當天兩位國中生弟弟到店內消費，一開始先是旁若無人的玩遊戲、罵髒話，接下來對話內容卻越來越露骨，其中一人說到，「欸我上星期跟XXX做過了欸！」、「現在12、13歲就做過很正常啊」，接著又大談早洩、陽萎的話題，刷新在場所有人的三觀。

對此，許多人紛紛回應，「現在的小孩真的超早熟…」、「我大學快畢業被國中生搭訕，我國中還在玩躲貓貓欸」、「智慧型手機和網路的普及真的影響很大」、「家人懶得教，網路又這麼普及」、「現在國小生都會意淫補習班姐姐了」、「真的好神奇喔，養小孩才養12年，小孩卻已經在探索別人的身體了，對現在國中生來說好像做X真的很正常一樣」。

不過也有人認為，國中弟弟有性經驗根本是在嘴上說說，「你們沒讀過國小喔，國小最愛唬爛了」、「還好我是精子的時候就上了一個卵子」、「國小被同學唬爛說他盪鞦韆盪得很高然後吃到雲，我問他雲是什麼味道，他還說甜甜的像棉花糖，重點我還信了…」。