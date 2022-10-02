賽前「餅總」才說球隊近期得分效益比較不彰導致連敗，統一獅今天展現長打火力，靠著陳重廷、羅薩、施冠宇共敲出3支全壘打轟垮樂天桃猿，加上先發投手克維斯主投7局僅失1分，以7比1中止近期6連敗。

前3局雙方先發投手都沒讓對手越雷池一步，4局下獅隊首棒打者林安可安打上壘，1出局後陳重廷敲出左外野全壘打，本季首轟就幫助球隊打破鴨蛋、取得2分領先。

5局下獅隊攻勢再起，1出局二、三壘有人時，前2次打擊都吞下三振的洋炮羅薩敲出中外野3分炮，助隊將領先擴大至5分。7局下施冠宇從林子崴手中敲出陽春炮，生涯首轟出爐。

有了火力支援，克維斯投起來更為順暢，最終先發7局飆出7K，被敲5支安打，僅因林立陽春炮失掉1分，拿下本季第3勝。

總教練林岳平認為，克維斯此役主要還是能夠靠著三振能力化解危機，幫助球隊降低失分，此外獅隊全場敲出8安包含3轟，他希望能夠延續這股氣勢，朝著季後賽目標前進，「現在我們跟味全還有3場對戰，例行賽剩下10來場也都不能放鬆。」

而賽前林岳平才透露「外野三帥」之一的蘇智傑因膝傷本季提前報銷，林安可又在比賽中遭觸身球提前退場，「餅總」賽後更新傷情，「剛剛他有去成大急診，X光檢查骨頭沒問題，應該是挫傷，接下來就再觀察狀況。」