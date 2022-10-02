據知情人士透露，中國證監會已經通知在華經營的外國投資銀行駐大陸機構，在中共20大召開之前，避免發表含有政治敏感內容的研究報告。

《華爾街日報》引述消息人士稱，中國證監會最近向高盛集團與摩根大通等大型跨國銀行與證券公司駐華分支機構發出上述的建議，這項要求反映出大陸監管機構和政府官員在中共20大召開前的敏感性。這場眾所矚目的中共黨代表大會將於10月16日在北京開幕。中國領導人習近平預計將獲得其第3個任期，並制定未來5年的重大政策方向。

報導說，中國證監會的信息已經被一些銀行內部傳達。據知情人士稱，本周早些時候，摩根大通亞洲私人銀行部門的研究策略師在一次內部電話會議上被告知，暫時不要對政治敏感話題發表評論。不過中國證監會反駁相關消息，並稱這個消息不確實。

摩根大通私人銀行近期發布的多份研究報告都集中分析中美審計協議，以及中國房地產面臨的挑戰等議題，其中一份研究報告還探討中國的爛尾樓「停貸潮」是否會演變成中國版的「雷曼危機」，報告分析各種情況，認為這種結果不太可能發生。

高盛集團近日則針對中國經濟增長發布報告，同時預測中國不可能在中共20大召開後立即放寬防疫措施。

報導稱，過去幾年來，中國證監會曾在重大政治事件發生前向銀行、資產管理公司等發出類似的警告訊息，這種非正式的指示或備忘錄通常是為了防止市場動盪，或在事件發生前出現負面新聞。