生涯效力大聯盟8個賽季，大都會快腿高爾(Terrance Gore)生涯全壘打數掛零，只有1分打點進帳，看似只是1位跑跑龍套的邊緣球員，不過高爾卻有著其他球員難以企及的成就，那就是手握3枚世界大賽冠軍戒指，對此高爾向《ESPN》表示，自己的目標是追上曾奪下7座超級盃冠軍的傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)。

以飛快速度在大聯盟吃飯的高爾，8年職業生涯一共只有70個打席，僅繳出打擊率2成14、上壘率3成13的不理想成績，因此高爾更多的是以代跑身分進行出賽，生涯盜壘數來到43次，2016年高爾僅出賽17場，就寫下了單季11次盜壘的搶眼表現。

在短兵相接的季後賽上，速度戰就會是取勝關鍵之一，高爾也是這些強隊非常愛用的一枚活棋。更幸運的是，高爾分別在2015年(皇家)、2020年(道奇)及2021年(勇士)，都隨著球隊獲得冠軍戒指，與響尾蛇先發投手龐加納(Madison Bumgarner)並列現役球員最多。

雖然冠軍數還不到未來NFL名人堂四分衛湯姆布雷迪的一半，不過高爾本賽季加盟奪冠呼聲熱烈的大都會，這也開始讓他立下超越湯姆布雷迪的目標，「我正試著追上他，我認為這很可能會發生。」