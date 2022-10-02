鍾東錦今天傍晚在頭份競選總部舉辦成立大會。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長選情分裂，無黨參選的苗栗議長鍾東錦，2日晚間6點半在頭份競選總部舉辦成立大會，苗栗縣長徐耀昌意外現身，並當場向鄉親推薦鍾東錦為接班人，徐耀昌更暗指黨內提名參選人謝福弘若順利當選的話，苗栗可能會重蹈覆轍負債歷史，因此他希望大家團結把票投給鍾東錦。

徐耀昌說，鍾東錦是我的好朋友、謝福弘也是我的好朋友，但如果帶著團隊去幫謝福弘助選，謝也真的成功選上縣長，那苗栗縣可能會完蛋，他接下縣長的時候，前朝讓苗栗負債6百多億元，很多建設趕不出來、員工薪資發不出來，也有很多廠商、產業因此倒閉，所以該要還的、該要調整的財政，他8年任內都做到了，現在每個工程款項、員工薪資他都有如期支付，這才是真正的理財。

徐耀昌表示，下一任縣長必須要把他過去規畫的縣政一一落實，並且做到更好的延伸，這次來站台的目的，是希望大家給鍾東錦一個機會，苗栗縣現在藍營有2個參選人、綠營也是2個參選人，大家真的都輸不起，期望大家把家人、社區、社團都結合起來，把神聖的一票支持鍾東錦。

跟形成一個網絡，給鍾東錦一個機會，這次來的目的，三灣 南庄、頭份，把你神聖一票 支持鍾東錦 把你的家人 社區社團 大家結合起來 真的輸不起

國民黨有2個

鍾東錦表示，他是來自南庄一個礦工的小孩，沒有甚麼背景或出身，跟大部分鄉親一樣，生長在一個平凡的家庭，從小到大吃過很多苦，但這些心酸都可以化為讓自己成長的養分，唯獨宣布參選之後，遭受來自國民黨內有心人士的抹黑和汙衊，讓他無法釋懷，因此這一仗，不但是為了自己的尊嚴，更是為了支持他的鄉親、為了苗栗縣的發展而戰，相信秉公平、正義、真誠的心，一定可以贏得最後的勝利。

鍾東錦指出，在徐耀昌縣長的帶領下，苗栗財政困境逐步紓解，近年來招商破兆的政績，讓苗栗產業成功轉型，帶來更多工作機會，苗栗縣就業的平均薪資還高於6都，竹南頭份雙城連結，也讓我們擁有完善的生活機能。

鍾東錦說，未來面對老人化和少子化社會，他將提出結合老年福利與青年政策的配套計畫，創辦兼具安養、醫療、陪伴等多功能、全方位的長照幸福家園，並期望透過苗栗縣政府、苗栗縣議會、18鄉鎮市公所與代表會四方合作，編列苗栗三節敬老金「入法」，春節、端午節、中秋節各1000元、總共3000元，提供苗栗縣65歲長輩，過年過節生活所需，「府所齊力、保障福利」，以標準化、合法化和制度化，讓長輩們可以開心領、安心用。

鍾東錦表示，長輩獲得安穩的照顧，年輕人就能全力拚事業，因此也提出鼓勵青年返鄉、營造友善青年環境、保障青年就業權益、建置青年創業基地以及輔導青創店家推廣計畫等5大策略，希望號召年青人回到家鄉，為地方觀光與產業注入新的活力。

鍾東錦強調，對於苗栗縣未來10年的規劃，將以一個「觀光科技大縣」為主軸；對外，走向國際慢城、國際慢漁以及國際智慧城市等三個國際趨勢；對內，營造五個特色區塊，包含「苗北科技區」、「苗中城心區」、「苗南產創區」、「苗西綠能區」、「苗東觀光休閒金三角」，搭配17大亮點願景和18鄉鎮市特色規劃，南北均衡發展，全面提升產業經濟動能與生活環境品質，打造宜居、宜遊、宜業的新苗栗。