民進黨彰化縣長參選人黃秀芳2日在彰化市舉辦競選總部成立大會，蔡英文總統站台力挺。（吳敏菁攝）

副總統賴清德則是3周內第3度站台，力拚翻轉彰化，前縣長周清玉、翁金珠和魏明谷也一起拉手，象徵傳承。（吳敏菁攝）

距離年底選戰只剩55天，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳2日在彰化市舉辦競選總部成立大會，蔡英文總統、副總統賴清德等輪番站台支持，現場湧入數千支持者，蔡英文總統並致贈達摩吉祥物，呼籲支持黃秀芳，中央和地方同心一起拚，讓彰化大發展、大進步。

彰化縣長選舉國民黨提名王惠美拚連任，蔡英文總統已2度到彰化替黃秀芳站台輔選，副總統賴清德則是3周內第3度站台，力拚翻轉彰化，2日黃秀芳競選總部成立大會，舉辦首場大型造勢晚會，前縣長周清玉、翁金珠和魏明谷也一起拉手，象徵傳承，立委陳素月、陳秀寶和所有綠營參選人都參加，沸騰支持者熱情。

黃秀芳表示，4年來彰化縣人口外移3萬多人，小英總統比彰化人還關心彰化，3個月前徵詢參選，希望以彰化女兒、媽媽來思考，並指出中央全力相挺、地方有前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富豐富執政經驗。

黃秀芳哽咽說出，魏明谷、邱建富本最有資格參選卻承讓，短短100多天以來凝聚「彰化隊」最大的團結，「每滴眼淚都是感謝對彰化的支持」，提出當選後恢復369福利政見和產業3箭，讓縣內工業區提升、傳統產業升級、打造田中科學園區，二林中科園區發展成智慧園區等政見。

蔡英文表示，中央執政，疫情穩定、經濟發展，10月13日開放國門，走向正常生活，讓世界肯定，明年預算將創歷史新高，長照預算從50億增加到649億，小朋友營養午餐也要加碼補助，地方需有好縣長和執政中央一起拚繼續拚。

蔡英文指出，支持黃秀芳3個理由是基層出身、認真務實並對彰化規畫有願景，稱彰化縣是6都之外第一大縣，企業要出口都要用到綠電，而7成風場在彰化外海，將帶動7000億元投資，彰化離岸風電是護國神山的重要靠山，還有許產業，黃秀芳認真實在，對彰化願景有規劃，要支持黃秀芳帶領彰化走向全世界，並呼籲18歲公民修憲複決，也要投下同意票。