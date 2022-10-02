陳母表示，陳女已可透過他人協助行走，盼能透過陳女案例鼓勵更多復健者。（家屬提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中市龍井區28歲陳姓騎士騎車途中遇移工闖紅燈撞成重度昏迷、全身骨折，歷經4個月傳出好消息！（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

日前台中市龍井區28歲陳姓騎士騎車途中遇移工闖紅燈撞成重度昏迷、全身骨折，2日傳出好消息！陳女母親2日受訪表示，女兒已於8月清醒，目前正積極復健，現已可進行簡單的肢體動作，力拼2個月內出院，盼女兒的經歷可以鼓勵更多復健者；更表示，希望政府可以重視移工問題。

據了解，陳女原將於6月底披上白紗成為準新娘，未料6月2日下午17時許騎車行經中華路三段與中山中路二段口，遇到6逃逸移工駕車闖紅燈撞擊，撞擊力道之大，導致全身多處骨折、昏迷指數6；當下6名移工全棄車逃跑，事後陸續遭警方逮捕，駕駛阮男表示，案發當天是要回住所，沒注意燈號不慎撞傷女騎士，感到相當後悔，會逃跑則是因為受到驚嚇，加上怕被抓到逃逸移工身分被遣送回國。

透過電話訪問，陳母表示，陳女現已可藉由他人協助緩慢行走，也積極配合醫護人員使用器材復健，已恢復到6、70分；更表示，女兒目前可自行用筷子、湯匙進食，雖因車禍傷及腦部，記憶未恢復，但關於家人的部分她都有記得，還會自己看新聞了解狀況。

陳母表示，女兒受傷前2個月有請看護協助，但這2個月都是自己親力親為，盼透過他和女兒多互動，也能刺激女兒記憶，幫助恢復；更分享，之前為助女兒進食，會將食物打成汁，但女兒直呼「太噁心」，經努力復健，現已可咀嚼較硬的食物。

陳母說，連醫生都認為，從重症至今僅經過4個月就能走路，簡直是奇蹟，接下來要拚2個月內出院，都是因為女兒自己也沒有放棄，盼透過女兒的案例可以鼓勵更多復健者。

陳母也無奈表示，針對司法部分只能走一步算一步，目前刑事已進行到一段落，民事上卻無可奈何，從車禍到現在花費甚多，卻對移工、移工老闆卻沒輒，移工兩手一攤說沒錢，他們也只能自己吸收，更進一步表示，政府引進勞工，出問題卻要人民自行吸收，呼籲政府能重視移工管理議題。