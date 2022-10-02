玉管處人員與布農族一直是守護玉山的好夥伴。（玉管處提供／楊靜茹南投傳真）

《玉山煙雲》獲國史館頒發「文獻書刊—推廣性書刊類」佳作，玉管處長盧淑妃代表受獎。（玉管處提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處訪問20多名玉山人，去年出版《玉山煙雲—與山林共舞的歲月》史籍，介紹草創期釀保育衝突，到孕育豐富動植物資源保育有成，近年兼顧保育與遊憩，如今玉山成為台彎代名詞行銷國際，近日該書獲國史館台灣文獻館頒發「文獻書刊—推廣性書刊類」佳作獎，玉管處長盧淑妃代表受獎。

誰默默守護著玉山？《玉山煙雲》書中訪問庇護這片土地的保育巡查員、解說員、志工等人的心路歷程，敘述早期反對興建玉山至玉里路段的新中橫公路，瓦拉米地區礦業案件補償案，搭配珍貴歷史照片，以圖文並茂、深入淺出的方式，娓娓道出玉山推動國土保育篳路藍縷的故事。

玉管處指出，國家公園1985年成立以來，歷經921大地震、八八風災等天災挑戰，玉山人面臨時代遷徙衝擊，長期堅守理念深耕保育志業，《玉山煙雲》獲得國史館臺灣文獻館的肯定，期待保育理念的種子深植每個人心中，進而付諸行動。