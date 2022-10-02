酒吧文化，是一個都市文化品味與軟實力的重要指標，在日劇、韓劇中常可見到酒吧的場景，是都會人聊心事、情感溝通的好所在。位於信義區的9家酒吧合力串聯推「信義幹線XinYi Bar Hopping」跑吧接力，以台灣在地酒、茗茶與音樂，合力打造台北人專屬的酒吧文化。

「信義幹線XinYi Bar Hopping」今年為第二屆，兩年前信義區多家酒吧通力合作，活動期間總共銷售出5千杯雞尾酒，成為商圈共榮的範例，也讓信義區的特色酒吧廣為人知，融入台北獨特的在地文化，將信義路巷內打造成台北版的東京六本木、首爾梨泰院。

今年信義路上的酒吧再度攜手舉辦Bar Hopping活動，包括PUN、Sidebar、Digout、RON Xinyi、丘香、無向、隱城. 小城外、Bar Weekend和The Public House等9家酒吧，以9本童話故事串聯整個主軸，9家酒吧各有特色，而且距離不超過2公里，走路即起逐家體驗。

即起至10月30日9家酒吧總共設計27款童話故事主題調酒，每喝一款調酒即可集點，集滿點數可兌換禮物，10月12日還有一日限定One DayTrip，可一日挑戰9家酒吧。

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