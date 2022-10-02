華語歌壇天王周杰倫近日飛到巴黎參加時裝週活動，今（2）日參加Balenciaga的2023春夏新品發表，同場出席看秀的還有香港天后鄭秀文、南韓女星韓韶禧等藝人，過去周杰倫與鄭秀文在2004年合作飲料廣告，18年後兩人再次重逢，同框畫面讓網友驚喜。

影片中鄭秀文與周杰倫在服裝品牌的秀場，秀場中人不多，服裝秀似乎才結束不久，鄭秀文和周杰倫坐在一塊，她身穿牛仔上衣手持鏡頭開心比YA直呼：「杰倫！」，穿黑色帽T的周杰倫也難得露出靦腆笑容，：「好久不見！」鄭秀文大方誇周杰倫瘦了，讓他一聽不禁害羞回應「哈哈，瘦了！」兩人互動熟稔，宛如多年好友。

鄭秀文表示剛剛看完秀，並寫下「What a beautiful day. Jay & Mi in the show. （多麼美好的一天，我和周杰倫在秀場）」，許多粉絲紛紛留言：「兩個人都好可愛」、「是杰倫阿」、「求合作」、「期待2大巨星合作」、「天王 & 天后」、「兩個我都很喜歡聽的歌手」、「見到好多朋友」。

周杰倫刮了鬍子。（圖／jaychou Instagram）

周杰倫在看秀前喊話：「巴黎的朋友，明天見」，同時曬出品牌方的特別邀請函，以錢包印上出席時間和地點，別具巧思。看秀前他曬出一張滿臉鬍渣的照片詢問粉絲「看秀前，鬍子要刮嗎？」最後出發時周杰倫還是刮了鬍子清爽出門，時裝秀後他到後台與品牌的創意總監德姆納（Demna）見面，兩人全程用英文交流，周杰倫大讚不僅服裝出色，秀場使用的音樂也很強。