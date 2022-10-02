統一獅施冠宇敲出生涯首轟。（統一獅提供）

統一獅今晚靠著3發全壘打致勝，以7比1轟垮樂天桃猿中止近期6連敗，施冠宇7局敲出生涯首轟繞壘時，壓力釋放忍不住落淚。

施冠宇2018年參加中職選秀會落選，但後來獲得獅隊自主培訓機會，他也靠自己努力爭取到正式球員合約，2019年升上一軍，但出賽機會並不多，直到生涯第3年才敲出生涯首轟。

7局下面對桃猿左投林子崴，施冠宇在1好3壞、球數領先的情況積極出棒，扛出左外野全壘打，開轟當下他也覺得壓力釋放，並在繞壘時流下感動的眼淚。

施冠宇透露，雖然家就住台南，但媽媽一直不敢到現場看球，就是怕帶給他壓力，「媽媽一直很期待我打全壘打，過去幾年我沒有表現，但家人還是一直支持我，能開轟真的很感動，期待很久了。」

而同樣是久違開轟的陳重廷則表示，自己打出去時不確定是否會過大牆，只覺得或許有機會。過去在陣中都扮演助攻角色，近期有修正揮棒機制，「大家也都很想找到突破口，很開心能夠開轟。」