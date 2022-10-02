根據《美麗島電子報》公布的新竹市長選情最新民調顯示，民眾黨參選人高虹安支持度以29.9%領先，民進黨參選人沈慧虹24.9％居次，國民黨參選人林耕仁21.2％居第三。台北市長參選人蘇煥智表示，民進黨打高虹安論文門事件，反而讓高虹安的民調變高，因此，民進黨輸掉的機率非常高。更指出，打論文，最後終歸一句，「迴力鏢會回到蔡英文身上」。

蘇煥智2日在政論節目《新聞大白話》中表示，新竹市長選戰現在這個局，民進黨輸掉的機率非常高，要再翻盤，看來有一點點困難。主要是民進黨因為打高虹安論文門事件，高虹安的論文有一點小瑕疵，是引用她以前在資策會的文，這還是要註明出處，不過算是比較小的瑕疵，跟前新竹市長林智堅的論文抄襲案，基本上還是不一樣。因此，民進黨打了這一波，反而讓高虹安的民調變高，民進黨這一招可能算盤算錯了。

蘇煥智接著指出，現在民進黨遍地烽火打論文的抄襲，最大的盲點就是總統蔡英文的論文，前總統陳水扁就說過，蔡英文的博士論文就是一個很驕傲的事情，那就印出來給大家看看。也就是說，打論文，最後終歸一句，「迴力鏢會回到蔡英文身上」。