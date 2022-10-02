英特爾重返獨立顯卡市場的合作品牌陣營持續擴大，台板卡廠中除了華擎外，宏碁也正式加入英特爾獨顯合作廠商行列，並於官方平台上首曝旗下第一款採用Intel Arc A7系列GPU的獨顯新品。這也等同於宣告宏碁將正式跨入顯卡銷售市場。

宏碁首款獨顯產品從旗下電競子品牌Predator掠奪者家族出發，採用英特爾聚焦中高階電競主流市場的Intel Arc A770 GPU架構，端出全新產品線PredatorBiFrost。

延續宏碁過去引以為傲的散熱研發創意，該款新品以過去不曾見過的鼓風式＋軸流式不對稱雙風扇設計來為顯卡散熱，不過配置的顯存規格及定價皆尚未揭露，預計最快於10月12日就會與英特爾同步宣布上市。

宏碁突然宣告跨進顯卡市場頗令業界驚訝，畢竟顯卡產業才剛揮別加密貨幣挖礦潮帶動的紅利期，並因未停歇的俄烏戰爭及全球通膨，進入需求相對疲軟的時刻。而宏碁是危機入市抑或是為擴新產品線試水溫，業界及市場法人也正關注中，不過對於宏碁進一步健全其在電競產品線的完整度，將帶來正面助益。