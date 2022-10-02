民進黨台北市長參選人陳時中競選總部昨(1日)成立，副總統賴清德致詞時竟脫口說出「台北是疫情的開始」，失言引起外界譁然；國民黨台北市長參選人蔣萬安今(2)日表示，所以今天會形成大家討厭民進黨的氛圍，都是自己造成的，「但他們卻永遠把責任推給其他人」。

蔣萬安表示，不管是賴副總統或是陳時中前部長，昨天在陳時中的競選總部成立時，不管是說疫情從台北開始，或者說這一次選舉國民黨操作討厭民進黨的氛圍，都在在顯示，其實大家知道，國民黨並沒有放開放參加3＋11、沒有護航高端、沒有阻擋疫苗，更沒有結合媒體去傷害無辜的女性，或是攻擊民間團體。

他說，這些讓陳時中尷尬的事情，造成今天大家討厭民進黨的氛圍，都是民進黨自己造成的，但是他們從不深切檢討，卻永遠把責任推給其他人。

至於昨天陳時中競總成立時大打抗中保台，卻被網友說狂賣芒果乾，蔣萬安則認為是「民進黨沒招了」，所以就要來賣芒果乾，來進行所謂的抗中保台；他說，每一次到選舉，民進黨操作這種意識型態的仇恨，真的是低估了台北市民的智慧。