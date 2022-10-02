台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會，晚間約8時許，一名49歲男子用餐到一半突然昏倒，現場救護人員急救。（陳薏云攝）

台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會，晚間約8時許，一名49歲男子用餐到一半突然昏倒，現場救護人員急救。（鍾小平辦公室提供）

台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會，晚間約8時許，一名49歲男子用餐到一半突然昏倒，在會場另頭用餐的華江里長參選人洪佳君聞訊，立即在會場狂奔150公尺，趕至現場幫該名男子CPR，救護人員到場接手AED，洪佳君表示，因為自己是執業十幾年的護理師，因此接獲議員助理通知，立刻趕往現場救助，直到救護人員到場才交由專業接手送醫。遺憾的是，昏倒男子送醫後傳出不治的消息。

洪佳君還原當時經過，當時自己在會場另一頭用餐，突然接到台北市議員鍾小平助理電話，表示有民眾吃飯突然昏倒了，於是洪佳君立刻狂奔150公尺，趕至現場，經測量男子的頸動脈發現無呼吸脈搏後，立即照立刻實施CPR，後來又有民眾送AED來，因此實施急救，並且請現場民眾立刻撥打119，在經過四輪的CPR，男子仍未恢復心跳，隨後救護人員趕抵，因此交由救護人員接手。

洪佳君表示，現場民眾相當配合，開出一條路讓救護人員通行，並且手舉參選人發放的扇子，替救護人員以及昏倒男子煽風避免缺氧，洪佳君感動表示，那一刻真的看到台灣人民的善良以及團結。

洪佳君外型亮眼，擔任護理師10餘年，曾為雙和醫院的專科護理師，現在則是前瞻居家護理所負責人，另外同時是華江社區發展協會理事長，因爲接觸到華江社區的民眾，發現人口老化很嚴重，但是長照觀念卻不足，由於現在台灣已經進入高齡化社會，因此洪佳君決定出來選里長，希望能為社區服務。