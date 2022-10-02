雙十國慶日將要來了，文化總會特別邀請導演尹國賢操刀，拍攝國慶影片「2022國慶影片—我家篇」2分多鐘的短片，以「這是我的家，我的國家」，傳達對家庭及國家的認同、陪伴及守護，呼應國慶主題「守土衛國、你我同行」。台南市長黃偉哲表示，這國慶影片描寫從出生、求學、服役、到結婚等成長歷程及柴米油鹽，手法細膩，邀大家一起來欣賞。

黃偉哲2日在臉書粉專貼文表示，這是我的家，我的國家。家，是陪伴。家，會等待。家，是遇到困難依然攜手共度；家，是不計代價地相挺及守護。下周就是國慶了，文化總會邀請知名導演尹國賢執導影片，用2分鐘呈現「我家」，從出生、求學、服役、到結婚等成長歷程及柴米油鹽，以細膩又溫潤的手法，營造對家庭情感及牽絆的共鳴，邀大家一起來欣賞「2022國慶影片—我家篇」。

黃偉哲也在文末特別感謝：國慶籌備委員會、行政院、 中華民國讚國慶粉專、 交通部 、 中華郵政 郵你真好粉專、 SYM－SanYang Motor、 中興保全 、新光人壽互動網、波谷影片有限公司。