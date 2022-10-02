去年球季接受韌帶重建手術(Tommy John Surgery)的洋基2屆明星牛棚左投布瑞騰(Zack Britton)，昨日面對老東家金鶯登板，布瑞騰僅用了9顆球，甚至最後1球投出暴投後，就因為左肩出現疲勞狀況而退場，今日洋基宣布將布瑞騰列入60天的傷兵名單，也正式宣告提前結束賽季。

一般來說，開完韌帶重建手術後通常會有14至16個月的復健期，布瑞騰去年9月動刀，他曾表示期望替洋基在季後賽做出貢獻，不過在沒有足夠恢復期的情況下，也導致布瑞騰肩膀再次出現問題。

Feel absolutely awful for Zack Britton. At one point one of the most dominant closers we’ve seen. Then injury after injury. Finally returns and then it happens again.



pic.twitter.com/bmF4kR0Zu3 — Ben Verlander (@BenVerlander) October 1, 2022

布瑞騰回歸洋基陣容後，出賽3場僅投了0.2局失1分，防禦率來到13.50，雖然只被擊出1支安打，不過布瑞騰卻送出了多達6次保送，控球完全失去了準心。在查普曼(Aroldis Chapman)表現依舊掙扎、派羅塔(Wandy Peralta)因背部問題進入傷兵名單，如今布瑞騰確定提前結束賽季，使得目前洋基牛棚沒有1位值得信賴的投手。

此外洋基還宣布終結者荷莫斯(Clay Holmes)因肩膀傷勢，剩餘例行賽可能都不會上場投球，雖然不會將荷莫斯擺進傷兵名單，但傷勢如果沒有好轉，荷莫斯可能將缺席美聯分區系列賽，在牛棚投手接連傷出的情況下，後援防線可能將成為洋基在季後賽的一大隱憂。