看破手腳？民進黨台北市長候選人陳時中挾防疫指揮官名望參選，怎料民調至今每下愈況不見起色。民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩今(2日)在《新聞大白話》指出，其實防疫工作多是地方政府在擔，功勞卻歸陳時中，後來大家慢慢發現陳時中只會講五四三，治理團隊的能力也被看破手腳。因此現在大咖幫陳時中站台也只是過場，據傳綠營當前策略是回防議員層級，只求把議員全部推上去就好。

黃瀞瑩表示，民進黨現在把重兵押在桃園、新竹、守基隆等等，但是在台北這邊倒是有一種冷冷的感覺，(大咖)來站台就是有站過了，有點名點到了，打個勾就過了。台北這邊有聽說，現在大家要回防議員的層級，他們(綠營)要全力保議員，希望可以把議員全部都推上去。

「那市長這一塊等於要棄守了嗎？」黃瀞瑩說，真的沒有辦法了嗎？網路上的風向拉不回來了嗎？有一點看不太懂。因為陳時中一開始出來的時候，確實是叫好又叫座，在宮廟門口找了一兩百人，每個人喊凍蒜凍蒜，可是不管是從很多影片到現在，大家愈來愈看破他的手腳。

黃瀞瑩舉例，網路上已經很多人拿「時指緊蔻」、「時拿酒穩」當作嘲笑你的成語了，而你(陳時中)竟然還把它拿出來無聊當有趣，從很多地方可以看出來，陳時中治理幕僚團隊是有點問題的。包括之前公廁影片被人家拿來當哏，然後就封存30年再也不能播了，可是你把它下架之後，就當大家真的都沒看過嗎？這是民進黨當前最大最大的問題。

「(防疫)事情都是地方政府在做，最後功勞都歸你。」黃瀞瑩強調，好像朋友聚會時說，今天我請客，但是你出錢，聽完之後你覺得他講了什麼？但其實他什麼都沒有講，這種東西真的是陳時中最厲害的，整天在那講一些五四三。