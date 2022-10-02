Stellantis執行長：半導體供應續吃緊至明年底 22:362022/10/02 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由飛雅特克萊斯勒與法國寶獅雪鐵龍兩大汽車公司合併而成的世界第四大汽車集團Stellantis執行長塔瓦雷斯，日前接受法國媒體訪問時表示，半導體供應鏈直到明年底依然相當吃緊，到後年該情況才會逐漸緩解。 安聯小世足展開 兩組別開踢 台美STA半導體晶片協議 啟動 半導體庫存壓力山大 AI教父黃仁勳揭突圍方法 #世界 #Stellantis #執行長 #法國 #半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業舵手－福斯兼保時捷執行長布魯姆 身兼兩職 推動電動車轉型計畫 04:102022/10/02 全球財經 操盤心法－周K連六黑 搶短彈避免追高 04:102022/10/01 證券．權證 大盤拚逆轉勝 Q4聚焦五大族群 04:102022/10/02 財經要聞 海納百川》兩岸科技政策趨勢與産業消長的警訊（徐作聖） 12:542022/10/02 海納百川 OMC世界錦標賽 育達科大勇奪銅牌 04:102022/10/01 企業經營 海納百川》台積電就是計畫經濟的成果（黃智賢） 16:212022/10/02 海納百川 《半導體》創意無懼半導體逆風 全年拚賺2股本 11:372022/10/02 財經 俄軍晶片採購清單曝光！幾乎全是美國大廠... 21:062022/10/01 財經 世界盃匈牙利挑戰賽 蕭佑然鞍馬摘銀 04:232022/10/02 體育 世界盃女籃》美國輕取大陸完成4連霸 隊史第11冠 15:482022/10/01 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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