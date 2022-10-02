由飛雅特克萊斯勒與法國寶獅雪鐵龍兩大汽車公司合併而成的世界第四大汽車集團Stellantis執行長塔瓦雷斯，日前接受法國媒體訪問時表示，半導體供應鏈直到明年底依然相當吃緊，到後年該情況才會逐漸緩解。

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