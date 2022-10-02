烏克蘭在9月初發動了「哈爾科夫反攻作戰」，收復了超過一萬平方公里，其勢之猛出乎所有人意料。然而，這場反擊戰對烏克蘭來說，其實是個豪賭，因為烏軍是以運兵車、步戰車所發動的「輕裝甲閃擊戰」，幾乎沒有主戰坦克的參與，這並非烏克蘭所願，只是美國與德國都不願提供西方主力坦克，時至今日，烏克蘭仍然在努力爭取。

有一種看法認為，美國與德國不想看到自家坦克在戰場上出現損失。

自今年3月份，烏克蘭憑著自己的鬥志穩固防線後， 西方開始廣泛呼籲向烏克蘭提供主戰坦克，經過好幾個星期的斡旋，烏克蘭確實收到了來自北約成員國的大量坦克，然而大多是T-72、T-64、甚至最近還得到一批改良型的T-55，這些都是前華約成員國的蘇式坦克，與烏克蘭希望得到的西方坦克相距甚遠。烏克蘭自己就有大量的蘇式坦克，包括T-72、T-64、T-80，以及他們自行生產的T-84，所以烏克蘭很清楚蘇式坦克的缺點。相對的，德國豹2(Leopard 1)和美國 M1 艾布蘭(Abrams)都有更好的防護力與砲擊準確度，但是德國與美國至今都不願提供。

軍事觀察雜誌(Military Watch Magazine)提出了5種可能。首先，以俄烏戰爭的激烈程度，要是烏克蘭的艾布蘭或豹2在戰場上受損而放棄，就可能被俄軍所俘獲，上頭的技術就可能被俄羅斯軍方所知悉。

遭擊毀的豹2A4坦克，比M1艾布蘭更慘的是，這個殘骸顯示豹2A4也出現「砲塔噴飛」的情況。一種看法認為這是因為豹2A4的備用彈藥庫安排的不安全，被命中時發生了殉爆。(圖/Twitter)

豹2坦克有處彈藥庫，在車身中間的備用庫安全性成了問題。(圖/World of the Tank)

第二個可能是不希望傳出坦克受損的影象，艾布蘭與豹2都是被稱為「西方坦克當中，防護力最佳者」，然而在2014~2017年的反恐戰爭期間，土耳其陸軍的豹2坦克，以及伊拉克陸軍的艾布蘭坦克都在攻打伊斯蘭國和其他民兵組織時，發生了重大損失，有數量坦克被擊毀還被拍照片存證。

這些畫面被有意的傳送到各國媒體，BBC就曾報導「M1坦克暴露出許多致命缺陷」、星條旗報曾披露「德國坦克的聲譽，在與伊斯蘭武裝分子的戰鬥中受到重創」，《國家利益》雜誌稱「美國坦克的防護出現弱點遭到掌握」。

豹2與M1受損的畫面，影響了過去幾年的國際銷售量。另一方面，上述提到的坦克損失，都不是與敵方主戰坦克的對決落敗的結果，要是在烏克蘭戰場上，真有豹2與M1遭到俄羅斯T-80、T-72的125公釐主砲所命中，形象的受損就更嚴重了。

第三個因素是成本，M1與豹2都比提供給烏克蘭的舊坦克來的昂貴，特別是M1，它使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪主機，烏克蘭一時之間比較難以建立它的後勤體系。

第四個原因是是西方坦克砲與烏克蘭現有的蘇式坦克砲並不兼容，西方坦克彈藥的口徑是105公釐、120公釐，而蘇式坦克砲是125公釐。

第五個因素是，西方坦克過於沉重，至少60公噸，恐怖無法安全通過烏克蘭橋樑和道路等民用基礎設施，而T-72、T-80、全重僅46公噸。

烏克蘭的坦克短缺問題依然存在，要是豹2與艾布蘭克真的不願提供，或許北約必須思考，提供1960 年代的豹1(Leopard I)和M60巴頓4式(Patton IV)等較舊型的西方坦克，就算被俘獲或被明顯摧毀，也不會出現科技流失。但它們的105公釐能力可能不如烏克蘭目前的任何坦克，這意味著它們使用有限。儘管基輔將繼續要求提供現代西方坦克，但在可預見的未來，這仍然不太可能實現。