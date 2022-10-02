69歲香港資深男星曾志偉現為TVB總經理，無論幕前、幕後都是重量級人物；近日他出席26歲馬來西亞辣模黎峇菈的生日派對，直接對女方獻吻，引起熱議。對此，曾志偉出席活動時表示私下不認識黎峇菈，親嘴只是基於禮貌。

根據《香港01》報導，曾志偉出席《星夢傳奇2》的決賽前受訪，表示親吻黎峇菈不算大事，稱當天有朋友請他幫壽星唱生日歌，唱完後認為來個「Birthday Kiss」是一般禮貌，無需大驚小怪；曾志偉接著強調私下跟黎峇菈不認識，事後女方也沒聯絡他。

黎峇菈事後在社群平台許願：「今年的願望是世界和平，沒有仇恨」，並PO被曾志偉親吻的慶生片，因此成為眾人關注的對象；據悉，黎峇菈有180cm，是香港富商余錦基的乾女兒，經常出入富豪、名流等聚會。

昨（1日）黎峇菈再發文：「朋友一直勸我一定要嫁個有錢人，其實挺搞笑的～」並直率地回應：「你去勸有錢人啊！我願意呀！」未料留言區遭酸民灌爆，幾乎都在嘲諷她跟曾志偉，不過黎峇菈心情未受影響，於IG限時動態PO吃大餐、出遊等照片，日子過得很愜意。