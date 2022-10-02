年底選戰將近，新北市議員鄭宇恩雖然目前天天挺著大肚跑行程，但預產期在10月底左右的她，在生下小孩後仍有段期間需要休息恢復，暫時無法外出，這期間鄭宇恩為了在鄉親間保持「存在感」，特別製作布偶裝代打，在昨(1)日的淡水環境藝術踩街登場；鄭宇恩表示，生產期間會交由布偶裝代打上陣，團隊也會持續服務不停歇，讓她可以趕緊恢復體力返回力拼年底選戰。

這個身穿粉色洋裝的大頭娃娃，揹著參選人鄭宇恩的背帶，在淡水環境藝術節現身，「她」就是鄭宇恩準備因應產後修復期間的Q版「分身」，當天也吸引不少大朋友、小朋友開心合照留念。

鄭宇恩表示，現在從早到晚公園市場掃街拜票、議會質詢和地方會勘，再到大大小小活動，挺著肚子跑雖然辛苦，但最煩惱的還是生產之後身體修復期間，要怎麼讓鄉親看到；她說，所以大概在2、3個月前，決定展開「布偶裝」的設計與製作，希望在生產期間由布偶代打上陣，和鄉親問好。

鄭宇恩說，帶著布偶實習的第一天，很感激鄉親的理解，「許多鄉親對著我們說加油、讓我多休息，甚至是還幫忙借來板凳讓我可以坐著休息一會，真的很感謝大家的體諒。」；她強調，生產期間亮相的任務暫時交由布偶裝代打上陣，團隊也會持續服務，自己則會趕緊恢復體力返回戰場，希望鄉親能繼續支持、年底得以順利連任。