YouTuber「一隻阿圓」（本名王莉茵）擁有火辣身材，頻道內容多拍攝韓國旅遊、生活、流行、美食等內容，她曾在韓國唸語言學校，當地生活視角影片受到許多女性觀眾欣賞，目前累積了74.5萬的訂閱者，經常透過社群平台分享日常，今（2）日她罕見動怒，直呼：「看不下去」。

阿圓近日在Instagram曬出多張養眼辣照，身上的比基尼似乎太小，幾乎包不住她的傲人E級上圍，雪乳南半球跑出來見客，豐滿形狀讓網友看到血脈賁張；不過有網友在該相關貼文底下問「為什麼奶大的妹都很缺錢啊？」引來另一名網友回應：「不想工作只想找金主啊」，這番話恰巧被阿圓本人看到，忍不住親自回應：「我只有認真工作拍YT，從來沒有找過什麼金主，吃飯靠自己付錢，不貪不拿別人的錢，希望你不要用自己的價值觀亂說話，留一點口德謝謝唷」。

事後她氣不過曬出截圖，憤怒直言：「我只是看不下去，網路上老是有人很喜歡用自己的價值觀套在別人身上。尤其是我每天認真拍片工作」，許多粉絲湧入安慰：「這種酸民真的不用理」、「不懂的人腦筋永遠跟我們不同宇宙！」、「有些人就是嘴臭」、「別理這種有色眼光的粉絲，說真的他們眼光真的很下流」、「每次看到這種垃圾留言，一定都還是會很生氣很不能理解的對吧」、「阿圓加油！每次都很期待妳的影片」、「這種酸民就把他吉下去，然後讓他體驗法律的制裁」。