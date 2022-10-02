王莫昀／台北報導

行政院副院長沈榮津今（２）日出席「台北市機車商業同業公會暨定檢組年度感恩餐敘」活動表示，為協助機車行因應淨零排放挑戰，掌握轉型新契機，政府與產業持續輔導機車行升級轉型，取得3部署訓練結訓證書之機車行，將能獲得購買試乘車補助，及取得維修（診斷）工具資格，單家車行可獲得總額高達新台幣11萬元補助。

沈榮津說，行政院積極應對國際淨零排放趨勢，一直支持傳統機車行的生計和轉型，特別針對國人日常所需代步用機車，打破民眾認為維修電動機車不方便的觀念，考量便利民眾維修保養及儲備傳統機車行轉型能量，推動補助機車行升級所需維修保養工具及試乘車，加速達成淨零排放目標，並擴大機車行取得維保商機。

中央及地方為推動整體機車產業發展，近年已投入資源補助民眾新購、汰舊換新提供持續購車補助誘因。經濟部說明，行政院蘇院長關心傳統機車行生計，為協助機車行升級轉型，經濟部結合跨部署與產業界力量開辦機車維修訓練課程，培訓機車行從業人員的職業技能，結訓後取得3部署結訓證書，促進機車行朝多角化經營，並帶動增加營收項目。

沈榮津表示，民眾對機車行就近提供服務有高度需求，為協助機車行因應淨零排放挑戰，掌握轉型新契機，政府與產業持續輔導機車行升級轉型，量身打造輔導措施，取得3部署訓練結訓證書之機車行，將能獲得補助購買試乘車及維修（診斷）工具之資格，單家車行可獲得總額高達新台幣11萬元補助。