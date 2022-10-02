無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今(2日)在臉書發文直批，桃園市長鄭文燦就是要做桃園市的「太上市長」，再伺機爭奪行政院長或總統的寶座，鄭寶清的存在就是擋到他們的政經利益，所以等於鄭寶清是在跟鄭文燦選市長，不是對上林智堅或鄭運鵬，鄭寶清是在跟鄭文燦的「暗黑帝國」為敵。

鄭寶清在臉書發文說明鄭文燦的「暗黑帝國」如何成形？一、尋找接班人，做「太上市長」：從林智堅到鄭運鵬，基本上都是鄭文燦為了鞏固他在桃園的政商利益能夠繼續延續，因為這兩個人都是聽話的朋友或小老弟，可以為他所用，甘願做他更上層樓的馬前卒或「傀儡市長」，那麼鄭文燦在桃園藍綠通吃的政商利益就可以繼續把持。因為鄭寶清不是這種「唯命是從」的政治性格，更不是他們多元利益複合的「夥伴或從屬關係」，當然就被排除在外，連「比民調」的初選或徵召機會都被沒收，因為倘若鄭寶清出線參選的話，他們的特殊「暗黑勢力結構」就會被打破，他們所結合的「暗盤交易」政商利益就會被迫瓦解！

二、蔡英文總統兼黨主席的「縱容」，讓鄭文燦為所欲為、膽大包天：鄭文燦是蔡英文的愛將，天下人皆知，由於蔡英文與賴清德的總統初選恩怨，蔡英文對於賴清德很可能的接班上位，存在著相當嚴重的不安全感與焦慮，所以原本要力捧鄭文燦先接閣揆後再來參加總統初選，但是卻天不從人願，鄭文燦的民調聲勢這兩年多來一直處於相當低迷的窘境，變成扶不起的阿斗，所以去年底才有陳建仁前副總統加入民進黨，準備與賴清德競爭總統初選的可能布局。

三、民進黨的政治墮落，威權體制的「一言堂」統治操作，鄭文燦「東宮」勢力西瓜效應崛起：民進黨2020全面執政之後，黨內「一言堂」的威權統治現象及味道逐漸隱隱浮現，在政治上「大權在握一把抓」的情況更加明顯，台灣的民主政治發展走回了「黑暗時代」的反民主結構體制。這在桃園市更加明顯，鄭文燦藍綠通吃的政治本領，人盡皆知，呼風喚雨無所不能，再加上蔡英文的寵信有加，鄭文燦的政治接班「東宮」地位相當穩固，小人得道，雞犬升天的「西瓜效應」自然形成，這讓鄭文燦的「指定接班人」密室交易因此赤裸裸上演，是該一起站出來「起義」了！