中國基金業協會9月30日公布，截至8月底，大陸公募基金和私募基金總規模達到人民幣（下同）47.7兆元，十年增長約10倍。目前A股總市值僅84.67兆元，公私募基金無疑掌控著市場最大的話語權。

券商中國報導，儘管大陸股債市場持續震盪，公私募基金的淨值規模仍創下新高。截至8月底，公募基金資產淨值月增0.86％至27.29兆元，再創歷史新高。私募基金行業管理規模月增0.09％至20.41兆元，同樣締造史上新高。

中國基金報報導，固定收益類基金繼續受到資金青睞，是公募基金規模增長的主力。截至8月底，債券基金月增4.91％至5.07兆元，是8月最受青睞的基金類型。貨幣型基金僅次於債券基金，月增1.08％至11.21兆元。合計來看，上述固定收益類基金在8月股市震盪調整中，單月規模約增加3,570.97億元，為公募基金整體規模增長貢獻良多。

負責操盤萬家宏觀擇時多策略等產品的萬家基金副總經理黃海認為，第四季海外宏觀經濟的波動仍然較大，A股正處於堅實的長期底部區域，雖然受到各種不確定性的影響而震盪，但長期來看則具有廣闊的空間。