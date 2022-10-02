距離2022九合一選舉只剩不到2個月，卻牽動2024選舉。中天新聞10月03日公布1份新北市選舉民調，調查問題是「您認為侯友宜會不會參選2024總統大選」由調查結果發現，由調查結果發現，接近4成（38.9%）的新北選民認為新北市長侯友宜「會」參選2024總統大選，28.3%認為不會，32.8%對此議題未表態。

針對新北市長侯友宜參選2024總統大選的可能性進行交叉分析發現：

不論男女，認為侯友宜「會」參選2024總統大選的比例皆接近4成。20-29歲、50-59歲表示「會」與「不會」的比例接近，其他年齡層均是「會」的比例較「不會」高。

政黨傾向為泛藍表示「會」與「不會」的比例接近，分別為36.8%跟35.8%；泛綠認為侯「會」出來參選的比例為54.5%、「不會」出來參選的比例為26.9%；台灣民眾黨認為侯「不會」出來參選的比例為51.2%、「會」出來參選的比例為30.3%。

以新北市議員選區劃分觀察結果，土樹三鶯，中和，汐止萬里金山民眾都超過四成，認為侯友宜會參選2024總統大選。

本民調還調查其他三個題目，分別是「2024總統大選誰最適合代表國民黨參選？」由調查結果發現，認為侯友宜最適合代表國民黨參選的比例最高（50.2%），其次為朱立倫（14.2%）、再其次為韓國瑜（8.8%）。

第二個題目是，「誰最適合代表「民進黨」參選2024總統大選？」由調查結果發現，認為賴清德最適合代表民進黨參選的比例最高（54.4%），其次為陳建仁（9.7%）、鄭文燦（7.9%）。

而如果加入民眾黨主席柯文哲，民調題目改為「2024總統大選，如果是國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲這3位參選，請問您會投票支持那一位？」由調查結果發現，29.9%支持民進黨賴清德，27.3%支持國民黨侯友宜，20.9%支持民眾黨柯文哲。

交叉分析顯示，男性支持賴清德（35.0%）的比例較柯文哲（26.8%）、侯友宜（22.2%）高；女性支持侯友宜（32.1%）的比例較賴清德（25.1%）、柯文哲（15.4%）高。

20-29歲支持柯文哲（36.8%）的比例較侯友宜（18.5%）、賴清德（16.1%）高；30-39歲、40-49歲三人支持度均有25%；50-59歲、60-69歲支持侯友宜、賴清德的比例皆有30%且較柯文哲高；70歲以上支持賴清德（34.3%）的比例較另兩人高。

國初中以下學歷及研究所以上學歷支持賴清德的比例較侯、柯高；高中職及專科學歷支持侯友宜的比例超過30%；大學學歷支持柯文哲的比例超過30%。

政黨傾向為泛藍有66.3%支持侯友宜、18.5%支持柯文哲；泛綠有77.4%支持賴清德；台灣民眾黨有75.6%支持柯文哲、15.3%支持侯友宜；政黨中立有27.9%支持侯友宜、17.9%支持賴清德、17.5%支持柯文哲。

本民調由中天新聞委託艾普羅民調公司執行，針對新北市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間為111年09月23-26日，共成功訪問1,076份有效樣本，資料依照新北市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。