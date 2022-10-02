年底的新竹市長選戰，國民黨參選人林耕仁、民眾黨參選人高虹安、民進黨參選人沈慧虹呈現三腳督的戰局。媒體人吳子嘉預測認為，民眾黨今年將穩拿新竹市長寶座。國民黨台北市議員徐巧芯則強調，2024年在野的力量一定要整合在一起。

吳子嘉2日在《董事長開講》網路直播節目中表示，新竹市長選戰，民眾黨今年是穩拿的，台北市長則不一定，其他地方應該沒有機會。就要去看議員選舉的表現，但是議員選舉並不是第一優先，還是應以縣市首長選舉為第一優先。

有網友問到，國民黨、民眾黨兩黨有沒有可能合作分掉台北、新竹，優先打掉民進黨？國民黨台北市議員徐巧芯表示，不可能用合作的方式，去分台北跟新竹，不會發生這樣的事，而且這樣子是違法的。

徐巧芯接著指出，2024年在野的力量要整合在一起，到時誰選什麼並不重要，在野的力量是要對抗民進黨，那就必須整合在一起。至於年底的台北、新竹市長選戰，即使是「三腳督」，民進黨參選人就是不能當選，剩下的就尊重民眾的投票意願，蔣萬安能贏就贏、高虹安能贏就贏，不是用分配或是合作的方式，而是交由民眾決定，但是在野的力量不能被民進黨分化。