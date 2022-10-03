烏克蘭宣布後勤補給樞紐利曼「完全清除」俄軍，車臣領導人卡狄羅夫呼籲莫斯科使用核武。另外，為因應莫斯科核武威脅，傳聞美國計畫採取的行動包括直搗克里姆林宮狙殺蒲亭。

● 俄失守烏東重鎮利曼

俄羅斯1日宣布棄守烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman），這次慘敗促使總統蒲亭（Vladimir Putin）最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）正面呼籲莫斯科訴諸低當量（low-yield）核武。

蒲亭上週揚言，他準備動用一切手段捍衛俄羅斯的「領土完整」，且他並非虛張聲勢。他還於9月30日強調，上述宣示也適用於莫斯科才剛宣布併吞的烏克蘭領土。

美聯社分析，莫斯科從利曼撤軍之舉，導致蒲亭將烏克蘭4州納入版圖的聲明變得更加複雜，因為利曼正位於頓內茨克州（Donetsk），數月來一直是俄軍在該州北部的後勤和交通樞紐。光復利曼的勝利，也為烏克蘭軍隊進一步深入莫斯科併吞領土舖平道路。

● 澤倫斯基矢言奪回更多領土 美防長讚烏戰果

基輔部隊開始進入東部重鎮利曼後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日發表談話，矢言「一週內」將從俄軍手中收復該國東部頓巴斯（Donbas）地區的更多領土。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日也為烏克蘭收復利曼的成就歡呼，稱這項戰果能鼓舞士氣，讓俄軍再陷困境。

● 烏控俄軍攻擊平民車隊釀24死

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）先前發布聲明表示，9月底在東部烏軍與俄軍控制領土之間的「灰色地帶」，有一列包含7輛車的平民車隊遭到俄軍攻擊，造成20人喪命。

烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）1日將死亡人數上調為24人，其中包括1名孕婦和13名兒童。他還指控俄軍「近距離向平民開槍」。

● 美媒披露白宮考量斬首除蒲亭

蒲亭上月揚言動用核武，新聞週刊（Newsweek）引述美國軍方消息人士透露，因應莫斯科核武威脅，美國計畫採取的行動中包括非核武選項的斬首行動，即直搗克里姆林宮狙殺蒲亭。

俄羅斯駐美大使館則抨擊新聞週刊報導中所謂的斬首說是「妄想」，並稱文中所提美國對俄國核子攻擊的可能回應，是「瘋狂的選項」。

● 德將供烏先進防空系統 抵禦無人機攻擊

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）1日突然訪問烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa），期間她宣布，德國將在未來數天內開始提供先進的IRIS-T防空系統，共將交付4組，以協助抵禦無人機攻擊。

近幾週來，烏國面臨更多來自伊朗製造無人機的自殺式攻擊，不僅造成人員傷亡，也嚴重破壞基礎設施。

● 北溪2號管線停止外洩

輸送俄羅斯天然氣至歐洲的北溪（Nord Stream）管線9月26日疑因遭到人為破壞，導致氣體外洩。一名發言人表示，由於氣體和水壓已達到平衡，北溪2號已在1日停止外洩。

目前無法取得北溪1號洩漏狀態相關資訊，而這條管線的洩漏點明顯大於北溪2號。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）1日表示，德國將與丹麥和瑞典共組調查單位，以查明北溪管線顯然遭到「人為破壞」一事。

● 俄逮札波羅熱核電廠長

烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠於戰爭初期就遭到俄羅斯占領。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，廠長穆拉修夫（Ihor Murashov）9月30日遭俄方巡邏隊逮捕。國際原子能總署（IAEA）表示，俄羅斯已經證實此事。

IAEA發推文指出：「國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表達希望讓穆拉修夫迅速安全返家，並且能夠恢復履行他在電廠的重要職務。」

● 俄羅斯禁用SoundCloud

國際傳真社（Interfax）2日引述俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（RKN）報導，串流音樂應用程式SoundCloud就烏克蘭「特別軍事行動」提供「假新聞」，在俄羅斯遭禁用。

莫斯科為了控制消息傳播，2月24日出兵烏克蘭後，就跟科技巨頭另闢戰場，不但降低俄羅斯民眾連上推特（Twitter）的速度，更禁止Meta旗下社群媒體臉書（Facebook）和Instagram。

● UN租船載運烏克蘭小麥 將送至索馬利亞

烏克蘭基礎建設部2日表示，聯合國世界糧食計劃署（WFP）承租的第5艘船NEW ISLAND號，已經抵達烏克蘭的黑海港口切爾諾莫斯克（Chornomorsk），將把烏國小麥送往索馬利亞。

烏克蘭基礎建設部也提到，目前為止，總計已有580萬公噸農產品依聯合國斡旋的協議運離烏國港口。