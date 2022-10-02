「什麼液體這猛？一瞬間衣服就沒了」！有網友在臉書曝光1段17秒影片，影片中疑似在大陸某鍍鋅工廠，有3名工人站在液體槽前，不明原因瞬間噴出白色液體，而最靠近液體槽的灰色上衣工人，其衣服瞬間破損外，上半身還狂冒煙，且該工人的頭髮連帶頭皮，邊跑邊上掀；網友一見直呼「太恐怖了」

一名女子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段17秒影片，影片中是大陸某工廠內，畫面中可見有3名工人在某液體槽旁，右手邊穿黑色衣服的工人往液體槽丟入不明物體，大約投入了3次後，液體槽瞬間噴出白色液體，而原本站在正前方被對監視器的2名工人分別穿著灰色與白色上衣，直接被波及，原本穿著灰色上衣的工人，衣服瞬間破光，並光著上身冒著煙直往某處衝，將消失於鏡頭前，還會發現灰衣工人的頭髮疑似連著頭皮往上掀；原PO也在貼文寫下「什麼液體這猛？一瞬間衣服就沒了」。

大陸某工廠液體槽內白色液體突噴發，1名工人上衣瞬間破光，頭皮還往上掀。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「他頭髮是不是邊跑邊脫落，感覺額頭愈跑愈光」、「直接從臉到頭灌進去，邊跑皮都邊掀起來」、「熱浸鍍鋅，400多度鋅液」、「硫酸，王水，硝酸，反應不會如此迅速」、「真的不能小看化學液體的威力」、「這應該是做熱浸鍍鋅的鋅液爐遇水氣爆」、「看來是熱鍍鋅，沒有預熱就下鍋或是下面有東西炸了」。