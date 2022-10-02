翻轉屏東！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉1日晚間於屏東市舉辦競選總部成立晚會，現場8000名支持者擠滿會場，凍蒜聲不絕於耳，國民黨主席朱立倫與立委江啟臣異口同聲表示，民進黨在屏東執政25年，人口不斷外流，是該政黨翻轉，把蘇清泉送進縣政府。蘇清泉今(2日)還在臉書發文大讚支持者素質，近萬人造勢場面仍能迅速恢復路面整潔。

「感謝屏東各地鄉親們的支持！」1日競選總部成立大會現場來了許多支持群眾，令蘇清泉忍不住感動落淚喊：你們的支持，就是挺蘇清泉，挺蘇清泉就是挺你們自己，挺你們下一代的未來！從今天起大家跟左鄰右舍、漂流他鄉工作的子女說：「我們一起支持蘇清泉，讓屏東出頭天！」

蘇清泉今(2日)在臉書發文感謝所有的志工們：蘇清泉競選總部服務處成立暨音樂會，「因為有你們無私的付出，讓活動順利進行，你們辛苦了！」

蘇清泉大讚支持者優秀素質，「我們比預期的時間更早完成場地整理與恢復，讓場地比預期更早還給縣市民朋友。因為有你們，活動圓滿成功！我們一起為屏東縣樹立良好的典範！蘇清泉再次謝謝你們！」