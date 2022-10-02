近來不少民眾抱怨，明明用電習慣沒有改變，為何電費突然高出許多？台電點出4大關鍵，包括去年同期電費、是否添購新家電、是否增加用電時間、是否存在用電小怪獸，提醒民眾可以透過檢查這4項找出電費增加的背後原因。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，有些民眾收到繳費通知單，發現家中電費增加時，常常會上網詢問「會不會哪裡有問題？」不過在這之前，可以先從4大方向確認原因，1、要與「去年同期」比較，而非與上一期比；2、家裡是否有添購新家電？3、家中用電時間是否增加？4、家中有沒有耗電小怪獸？

台電提醒，尤其是今年夏天炎熱高溫，剛開冷氣要讓室內溫度降溫時，降溫的幅度越高，高功率運轉的時間就越長，加上吹冷氣的時間變多，用電量增加，電費也會因此增加。不過台電也說明，民眾若對電費有任何疑問，都可電洽客服專線1911。

事實上，經濟部在6月27日召開電價審議委員會臨時會時決定，7月1日起住宅用電超出1000度者電價調漲9%，住宅1000度以下、小商店、小工廠、高中以下學校電價不調漲。如以兩個月一期繳納電費試算，非夏月每期（兩個月）6592元、夏月7904元以下家庭用戶不受影響。