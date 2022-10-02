大陸電動車廠理想汽車2日公布，第三季累計交付2.65萬輛新車，年增5.6％。單計9月，理想共交付新車1.15萬輛，年增62.5％，其中家庭智慧旗艦六座SUV—理想L9交付1.01萬輛。

香港明報報導，另一電動車廠蔚來汽車2日公布，第三季交付量年增29.3％至3.16萬輛汽車，創單季交付量紀錄。單計9月則交付1.09萬輛汽車。

9月，蔚來汽車交付包括7,729輛高階智慧電動SUV，其中包括1,895輛ES7，以及3,149輛高階智慧電動轎車，其中包括2,928輛ET7及221輛ET5。蔚來於9月底已開始交付ET5。另外，蔚來將於7日舉辦歐洲發表會NIO Berlin 2022。

理想汽車共同創辦人兼總裁沈亞楠表示，理想L9單月交付量突破1萬輛，為起售價逾人民幣40萬元的大陸品牌豪華車型第一次實現單月交付破萬輛。另自10月起，全大陸零售中心將會有理想L8的展示車陸續到店，並將在11月啟動用戶交付。