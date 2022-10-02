勇士在全世界的人氣相當高，尤其是陣中擁有一張稚嫩娃娃臉的巨星柯瑞(Stephen Curry)，更是受到數以億計的球迷所喜愛。昨日柯瑞出席一場剪綵活動中，有位穿著克雷湯普生(Klay Thompson)11號球衣的小球迷也來到現場一睹偶像風采，柯瑞隨後暖心給了這位小球迷碰拳鼓勵，讓他感動到痛哭流涕。

來到日本參加季前賽的勇士，也被安排參與了許多活動，柯瑞昨天替當地一座重新翻修的球場進行剪綵儀式，這位穿著11號球衣的小球迷似乎是受邀上台，見到偶像的他不斷盯著柯瑞的臉看，柯瑞也主動伸出拳頭與這位小球迷碰拳，更是讓他激動地流下眼淚，一旁的卓雷蒙格林(Draymond Green)、魯尼(Kevon Looney)、穆迪(Moses Moody)也笑得合不攏嘴。

A boy at the ribbon-cutting ceremony for the court the Warriors refurbished in Tokyo came to tears meeting Steph 🥲 pic.twitter.com/3zVLZcnfaW — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 1, 2022

隨後柯瑞搭著這位小球迷的肩膀，邀請他一同進行合照。整理好心情之後，小球迷獲得一顆柯瑞親筆簽名的籃球，逐漸開始出現笑容的他還得到了柯瑞的擁抱，對這位小球迷來說可說是收穫滿滿的一天。

勇士與巫師的熱身賽首戰，靠著榜眼中鋒懷斯曼(James Wiseman)20分、9籃板演出，帶領勇士以96：87力克巫師。今日下午2隊進行第2戰，前役手感不佳的柯瑞轟下全隊最高的17分，率領勇士再以104：95獲勝，勇士日本行最終以2連勝坐收。