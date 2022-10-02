民進黨台北市長參選人陳時中1日舉辦競總成立大會，副總統賴清德也到場力挺，不過在致詞時，賴清德卻脫口稱「台北市為疫情的開始」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室想質問同台的陳時中，為何當天沒有譴責賴清德，這也證明對萬華人的道歉，是為了選舉編排的戲碼。

蔣萬安競辦表示，去年疫情真正的破口，是陳時中錯誤的「3＋11」政策，是對諾富特酒店管理不力的桃園市長鄭文燦，而非無辜受害的台北市民。台北市民穩健而強悍，即使遇到疫情，也都能堅強剛毅度過，但這不代表台北市記性差、忘記被誰羞辱過。

蔣辦直言，陳時中身為被拉抬的對象，又是前疫情指揮中心指揮官，且當時就是因為他，萬華人才會被錯誤的訊息傷害，「陳時中難道不用出來反駁賴清德的錯誤說法，為台北市民說公道話？」若陳時中不敢譴責賴清德，不就證明先前對萬華人的道歉，就只是為了選舉編排的戲碼，並非真心悔過。

蔣辦指出，2016年8月總統蔡英文第一任閣揆林全臉書開張時，曾宣示「每個國民都是政府的寶貝」，事實證明這項承諾，連在林全任內都沒有實現過；之後隨著賴清德、蘇貞昌兩位院長上台，政府對不同縣市的區隔對待日益嚴重，民進黨對待他們長期無法勝選的雙北市，態度日益刻薄；到了疫情爆發後，陳時中更是毫不遮掩歧視台北市。

蔣辦也舉例，去年5月疫情爆發、6月中央開始配發日本贈送的AZ疫苗，高雄市確診者數量不到台北市2分之1，獲配發疫苗數量卻多於台北市，衛福部次長石崇良甚至抹黑萬華是疫情破口；相比之下，陳時中對民進黨執政的桃園「關懷備至」。

蔣辦強調，眾所皆知鄭文燦未妥善管理諾富特酒店，是去年疫情爆發的重要原因，陳時中卻捨不得對桃園說一句重話，只不斷強調「3＋11與疫情爆發無關」，替桃園卸責；今年1月指揮中心提供的確診地圖，更把僅9例確診的台北市，畫成與117例確診的桃園市同個顏色，為護航桃園不惜傷害台北市。

蔣辦質問陳時中，平時苛待台北市，選前才在強調「台北就是他的家、就是他的故鄉」，「台北市既是故鄉，陳時中為何要歧視它，傷害它？」現在被黨徵召選台北市，才努力對台北市民獻殷勤，市民沒有笨到相信陳時中的鬼話；陳時中民調超過50％的仇恨值，正是陳時中咎由自取的結果。