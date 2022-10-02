賴清德強調，澤倫斯基保衛烏克蘭安全，「蔡其昌這席，在守護台中的安全」。（陳世宗攝）

賴清德指出，不僅蔡其昌當選市長，還要讓民進黨提名的市議員都全壘打。（陳世宗攝）

賴清德致詞造勢後，在維安人員的層層保護下，隨即從舞台後方快速搭車離去。（陳世宗攝）

距離年底九合一選戰倒數55天！民進黨台中市長參選人蔡其昌2日晚上重返自己「根基地」，台中市第一選區大甲舉辦3000人造勢活動；賴清德副總統及行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安等同台相挺，力拼翻轉中台灣。賴清德強調，澤倫斯基保衛烏克蘭安全，「蔡其昌這席，在守護台中的安全」。

賴清德指出，台中市長選戰很多人都覺得艱難，蔡其昌願意出來承擔，值得大家肯定；他以烏克蘭總理澤倫斯基比擬蔡其昌，並調侃一下2人眼睛大小。烏克蘭靠總統領導、靠全國人民團結，靠民主自由爭取國際社會支持，澤倫斯基也靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝。

賴清德說，他發現蔡其昌的選舉戰略跟澤倫斯基不謀而合，蔡其昌四處宣講政見發表，讓大家知道這個政府做得不好、不把海線看在眼裡，只要台中鄉親父老團結奮鬥，一個個區域反攻，蔡其昌一定有辦法獲得大家支持，翻轉台中。

蔡其昌宣講時強調，他找賴清德、蘇貞昌來背書就是要擔任市長後，從中央要到更多資源來建設台中。賴清德表示，他的任務不只是今晚輔選而已，未來還要「背書」蔡其昌的政見補助預算，這不只有行動力，更是想得很遠，連台中以後的力氣，今晚就要準備好，蔡其昌未來絕對是有遠見的台中市長。

賴清德以南韓前總統金大中比喻，說他是唯一卸任未入獄的總統，其任內推動韓國國際地位及重要建設，但是金大中當年贏得總統大選，也是靠著自己的故鄉光州開出超過八成的選票，才讓他當選總統；呼籲第一選區的鄉親，蔡其昌能不能夠當選市長，就是要靠海線鄉親的肯定，讓他獲得至少75％的得票率。

賴清德強調，台中第一選區要形成一股意志，擔起大台中進步最重要的責任，做蔡其昌的先鋒官，舉頭旗、戰頭隊，團結奮鬥一直到贏得勝利為止。還要讓民進黨提名的市議員都全壘打。賴清德致詞造勢後，隨即從舞台後方快速的搭車離去；針對媒體詢問「台北市是不是疫情開始，是不是失言，要不要道歉」？經維安請示賴清德沒有回應。