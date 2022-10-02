還在扯萬華？副總統賴清德1日為民進黨台北市長候選人陳時中站台助講，提到「台北市是疫情的開始」被質疑是「失言」。臉書粉專「不禮貌鄉民團」2日在臉書發文直批，去年衛福部「台北市萬華是破口」這句話惹怒萬華人，上上禮拜媒體民調顯示，陳時中在萬華區民調墊底，不是沒有原因。

他強調，即使後來陳時中再怎麼道歉，萬華人也依然會記得這件事，沒有人為3+11負責，沒有人為會議紀錄消失負責，沒有人為諾富特飯店隱瞞消息、導致交叉感染負責，當時桃園市政府甚至和CDC互踢皮球，都說飯店是對方的權責，最後，也是沒人負責。

不禮貌鄉民團表示，老百姓雖然會健忘，但不是真的失憶，為了政治利益，把該背的責任轉嫁給其他無辜市民，這個迴力鏢會在選舉那天引爆。

網友說：「別小看含淚投的那一掛人啊…」、「以前是肚子扁扁也要挺阿扁，現在是被說是破口也要挺阿中」、「時鐘有說他負責啊！但他也只說，他負責後來就沒了」、「說的好，萬華人點滴在心頭，民調說明一切。然後全台陪雙北坐牢的卸責之詞言猶在耳，台北市長民進黨再怎麼賣芒果乾、再怎麼抹紅操作，這局真的沒有阿中的份，早早洗洗睡吧」。