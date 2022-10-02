鍾欣凌為了健康已成功減重7公斤，體重回歸8字頭。（陳俊吉攝）

鍾欣凌個性幽默風趣，深受觀眾喜愛。（陳俊吉攝）

鍾欣凌坦言體力大不如前，曾想過請辭《超級總動員》。（陳俊吉攝）

鍾欣凌（左）、郭彥均主持《超級總動員》邁入第9年，2人感情很好、默契十足。（摘自超級總動員臉書）

金鐘視后鍾欣凌與郭彥均以《超級總動員》入圍第57屆兒童少年節目主持人獎，兩人攜手主持邁入第9年，默契十足。不過，50歲的鍾欣凌感嘆年紀大了，體力確實大不如前，曾有閃過請辭念頭，「真的每次錄完影回家，半夜起來廁所我是要扶著床走路的。」

《超級總動員》連續3年入圍金鐘，鍾欣凌開心獲評審青睞，「入圍就是給節目打了一劑強心針」。由於1集約1個半小時的錄影時間，都必須站著，她直言「老了」，表示加上1天錄4集，中間雖然有休息時間，製作單位也把他們照顧很好，但從早上9點錄到晚上8點半左右，體力一度感到吃不消。

這9年期間，她曾對搭檔郭彥均說：「我可能做完這季就不做了，我真的每次錄完影回家，半夜起來廁所我是要扶著床走路的。」但郭彥均擔心她太累，「欣凌姐從現在開始妳只要站那就好，什麼話都不要講，全部都我來講。」這句話讓她非常感動。也因為大夥感情太好，她已捨不得離開，搞笑說：「明明已經是老太太了，製作單位都沒打算把我換掉。」

鍾欣凌還驚吐與郭彥均合作之前曾有「過節」，原來是郭彥均跟弟弟郭彥甫組男團「2moro」剛出道時，上過她跟林美秀、杜詩梅主持的《霹靂嬌娃》，兄弟倆因故拿Demo帶送她們，鍾欣凌當時為做效果把Demo帶摔在地上，說「沒有誠意」，豈料引起他們粉絲反彈，怒轟她沒禮貌，節目後來為此還做了集「大和解」，多年後竟跟郭彥均一同主持，她回想當時對他感覺只有「很不好意思」。

當初生下大女兒兔寶後接下《超級總動員》，鍾欣凌表示前陣子去咖啡廳，有20歲的店員跟她說「欣凌姊姊，我有參加過妳的兒童節目」，聽到當下有點傻眼，心想：「時間過得好快。」她說11歲的兔寶已符合4年級至6年級的參賽年齡，「我現在努力說服她，因為2年一下就過了。」希望女兒趁6年級畢業前上節目挑戰一下。

鍾欣凌以《雨後驕陽》、《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》3度敲響金鐘，其實她早在21年前就憑《Dr.酷》拿下兒童少年節目主持人獎，對於人生第1座金鐘獎，她坦言當時剛踏入圈子，拿獎是沾曹啟泰的光，「其實我不知道自己在幹嘛，但啟泰哥很照顧我。」回憶得獎當下「傻了，感覺很不踏實」。

如今貴為金鐘視后，鍾欣凌演技備受肯定，對於是否有信心再奪兒童少年節目主持人獎反而不敢想，若真獲獎，她說：「之前得獎希望有光芒打在自己身上，但現在50歲了，主要希望在台上謝謝辛苦付出的每一位人員。」

她前陣子因為拍戲體重飆至93公斤，為了健康看醫生已成功減重，她開心大喊：「我瘦了7公斤。」血壓也恢復正常很多；而鍾欣凌將以入圍者、頒獎人連2天出席金鐘獎典禮，透露第1天會與郭彥均走紅毯，至於金鐘戰袍，她說以「端莊、不會跌倒、坐著舒服」為主。