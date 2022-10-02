小提琴家比爾曼演出斷弦，樂團首席姜智譯神救援，謝幕時多次向他握手致意。（李欣恬攝）

日前比爾曼接受本報專訪時，曾經提及，克萊斯勒是他很喜歡的小提琴家，他也以克萊斯勒的話勉勵自己，音樂家如同蜜蜂一樣，辛勤地到不同城市演奏，了解不同的文化，也藉此餵養藝術內涵。並以此作為獨奏家的信念。（資料照片，郭吉銓攝）

美國寇帝斯音樂院最年輕教授、小提琴新星班哲明．比爾曼（Benjamin Beilman）首度來台，今晚和台北市立交響樂團同台演奏經典的柴可夫斯基小提琴協奏曲，遇上一插曲，在第三樂章琴弦突然斷掉，只見樂團首席姜智譯秒遞上自己的琴，無縫接軌，讓比爾曼順利完成演奏，觀眾掌聲熱烈，比爾曼在謝幕時也多次和姜智譯握手致意。

今晚是比爾曼在台首登場音樂會，台北市中山堂中正廳坐滿了觀眾，眾人聚精會神聆聽他的演奏，在第三樂章時，琴弦突然斷掉，觀眾席也聽見清脆的斷弦聲，姜智譯不慌不忙地遞上他的琴，並接下了比爾曼的琴，而比爾曼也快速上手使用這把琴，順利接上樂曲，完成速度頗快的第三樂章。

弦樂演奏者在正式演出時遇上斷弦，是兵家常事，視樂曲內容而有不同的處理方法，有些作品能讓演奏者有餘裕下台更換琴弦再上場，觀眾也多樂意等待，若無法下台換琴弦，距離身邊的演奏者是最好的支援對象。

值得一提的是，今晚兩首安可曲，第一首比爾曼還是以姜智譯的琴演奏巴赫第3號E大調組曲（BWV1006）的第3首嘉禾舞曲，第二首克萊斯勒的宣敘調與詼諧隨想曲，才又換回自己的琴。

比爾曼出生於1989年，畢業於美國寇帝斯音樂院，曾獲2010年美國艾利費雪獎和2012年倫敦音樂大師獎，2022年加入美國寇帝斯音樂院任教。

雖然是首次來台，但比爾曼對台灣並不陌生，他所任教的寇蒂斯音樂院，校友還有台灣的小提琴家曾宇謙、林品任等人，這一兩天他也到輔大、師大舉辦大師班，受到同學們的歡迎。熱愛演奏也熱衷教學，比爾曼表示，他在教學時也很樂於和學生分享他的歷程，並解決他們演奏上的問題，傳承他所會的事情。