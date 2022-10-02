蔡其昌強調，他當市長一定要解決縣區邊緣化的問題，透過「一個副都心、兩個海空港、三條捷運線」一定能讓海線更加進步。(陳世宗攝)

海線鄉親高喊蔡其昌「凍蒜」，由海線的清水子弟當市長，讓台中成為生活首都。(陳世宗攝)

年底九合一大選進入倒數55天，屏東縣長潘孟安今晚於大甲區為蔡其昌助講時強調，剩下55天要創造台中的新未來，台中位在台灣的中間點，南來北往非常繁榮，台中應該要是帶領彰化、南投，作為一個區域的共同體的領頭羊，然而這些年來我們卻沒有看見台中的發展；蔡其昌參選台中市長提出「台中十大建設」，就是為了讓台中變得更好。

潘孟安指出，蔡其昌非常年輕就擔任台中縣的民政局的局長，一直以來都為海線的鄉親服務，2005年我在立法院的時候，見到這位比我年輕有為的同事，他的行動力是我們看得見的。過去這四年，台中的蛋黃區越來越繁榮，但是蛋白區的海線卻與市區有越來越大的差距。

潘孟安表示，蔡其昌為改變台中的城鄉差距，這些年來蔡其昌為海線爭取許多大型建設，為海線鄉親盡心盡力，讓大家更好生活。年底大選請大家給蔡其昌一個機會，帶領台中向前行，讓台中成為生活首都。

蔡其昌說，過去立委選舉海線鄉親以近七成選票的支持他，讓他得票率持續攀升、屢創新高。這次台中市長的選舉，我們將展現海線的團結意志，一起讓全台灣、全台中看見我們改變的決心！台中要進步、我的故鄉要進步，必須要靠自己來承擔。

蔡其昌指出，他努力在地方、在中央爭取各項建設，我們才能一件一件解決台中市所遇到的問題。自35歲擔任立法委員開始，非常感謝海線鄉親的支持，我們海線在「風頭水尾」，位處郊區、人口稀少，有許多的建設要執行都很困難，也很少人願意居住在這裡，然而海線需要進步，我們需要更多的基礎建設。

蔡其昌強調，自己從政至今，是海線的鄉親在背後支持，自己現在才能站在這裡代表海線，從海線出發為整個台中市服務，讓這個城市更加進步，這條路走了很久，也走得很辛苦，但是只要有各位鄉親站在背後支持，蔡其昌一定會繼續勇敢向前行。

蔡其昌提到，清水有鰲峰山，大甲有鐵砧山，這些年來他從中央爭取經費一年一年的整建、翻新，鄉親們也看得見改變，然而我們最重要的目的不只是翻新，而是要讓海線雙峰能夠成為海線鄉親一個優質的休閒公園，也帶動地方的觀光發展，吸引更多人來到海線體驗我們的生活。

蔡其昌認為，立法委員只能替大家爭取改善經費，這些事情只有台中市長能夠做整體的市政規畫，所以蔡其昌參選市長就是要改變海線的命運，讓海線翻轉向前行。縣市合併市區要更加進步，海線也要迎頭趕上，蔡其昌當市長一定要解決縣區邊緣化的問題，我們透過「一個副都心、兩個海空港、三條捷運線」一定能讓海線更加進步。