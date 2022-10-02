因不滿蔡政府開放萊豬進口，2020年9月間曾當面罵時任衛福部長的陳時中是「混蛋」的國民黨黨代表曾真珠9月底辭世。國民黨台北市議員參選人柳采葳昨在競總成立大會上提到曾的提攜，忍不住落淚哽咽，矢志完成曾遺願爭取勝選。

柳采葳表示，投入台北市中山大同市議員選戰後，獲曾真珠支持，也首肯答應接任自己競選總部的副總幹事，為了幫她爭取勝選，已70於歲高齡的曾，還親自帶她向諸多藍營人士一個個拜票。

柳采葳說，曾真珠曾提到，對年底選戰最大的心願，就是一定要幫國民黨在台北市中山大同區再有1席女性市議員席次，因此寄希望於她，也全力助選，只是沒想到選戰才要開始白熱化，曾就這麼突然離開。

柳采葳也提到，在曾真珠陷入昏迷時，曾的丈夫有告知，曾非常掛念她的選情。柳也期許自己不能辜負曾的期望，希望中山大同區民眾能全力支持她。

柳采葳昨日競選總部成立大會上，競總主委人選曝光，由前資深台北市議員林晉章接任，而林晉章姪女也正是上屆爭取連任席敗的前台北市議員林亭君。林晉章此次首肯挺柳，也可望為市議員參選新人的柳注入一定支持力量。