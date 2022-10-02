家長擔心孩子學壞，對於不熟悉的事物難免會多注意一些，但一名網友上網發文，日前爸爸突然打電話要他快點回家，一頭霧水的他回到家，才發現原來爸爸把拜拜拿回來的月老緣粉，誤認是毒品，讓他哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，有天接到爸爸來電，語氣激動的說「你趕快回來！」原PO回家後就看到爸爸丟出一包白色粉末，氣得質問他「這是什麼？你竟然給我吸毒！」，但這包粉末並非毒品，而是拜月老帶回家的「緣粉」，讓他笑說以後包裝要印廟名或緣粉等字樣，才能避免誤會。

貼文也引起網友討論，「完了！以後找不到女友都是爸爸害的」、「姻緣都被弄散了～」、「我的紅線不見一年了，依然是一個人」、「長輩是擔心你走歪路！」、「帶警察回家當場做公證」。

也有苦主分享類似經驗，「突然想起買粗鹽的時候，也被臭罵...」、「之前為了方便把肌酸用小夾鏈袋分成一包包的，被朋友看到都感覺怪怪的」、「我之前在西藥房買針筒回家，還沒進門我父親看到就開始腦袋出現跑馬燈了」。

其實在以女性為主神的廟宇，參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾則點於喉頭等方式，等待緣分出現。