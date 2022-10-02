中市1名女子參加性別平等培訓課程後，無法擺脫11年前遭國三老師追求猥褻夢魘而提告，狼師在3個月內帶她到車內、汽車旅館及溫泉會館等處共9次，對她撫摸臉頰、胸部、下體及親嘴等猥褻行為，父母得知後，要求老師簽切結書，並未報案。狼師抄佛經贖罪，在法庭痛哭道歉，被害人無法原諒要求重判，二審法官判刑1年6月，全案確定。

被害女子在就讀國中三年級升學班時年僅14歲，男導師追求她，自2009年5月至7月間期間2個多月，帶她到車內、汽車旅館、溫泉會館及電影館包廂內等9次，徵得同意下，對她撫摸臉頰、胸部、下體及親嘴等猥褻行為。

被害女子父母在同年8月間得知後，要求狼師簽切結書，指出「永遠不再聯繫，若有再犯，願意承受所有法律追訴」，談判過程，狼師在對話承認「有脫光光」、「沒有用性器官接觸」，還當場下跪，友留下錄音證據，事件曾由性別平等教育委員會列案調查。

家長為避免影響女兒學習、造成心理壓力，並未報案。但被害女子在2020年接觸性平課程，察覺內心仍無法釋懷，決定報警。

狼師在法院審理期間，抄寫心經及道歉信，在法庭痛哭道歉，請求輕判及緩刑；被害人無法諒解狼師，希望從重量刑，一審法官認為，為人師表竟猥褻對性自主能力及判斷力未成熟女學生，戕害少女成長，造成心理傷害，以9次猥褻犯行，各判3月至5月不等徒刑，應執行徒刑1年6月，得易科罰金。

檢察官認為量刑太輕，提起上訴，二審法官認為原審認事用法並無不當、量刑及定刑妥適，檢方並未提出具體新事證而予駁回，全案確定。