高雄流行音樂中心29日至30日即將推出的強檔節目「2022 Takao Rock打狗祭」，巨星陣容再曝光，新生代大勢創作者持修、王水源、汪定中、LINION、wannasleep、HowZ、知更等人輪番上陣，魏嘉瑩、法蘭、琳誼三組女力也會獻上新歌。

「2022 Takao Rock打狗祭」主打四大場景，擁有美麗海灣的海風廣場，配有d＆b沉浸式音響的海音館，經典的LIVE HOUSE場景的LIVE WAREHOUSE，以及結合遊艇與船舶的珊瑚礁群舞台。

今年組數驚人，更有多樣化音樂類型，高雄在地音樂人淺堤、孩子王、夕陽武士、必順鄉村、影子計劃、吾橋有水、EmptyORio、賴皮皆共襄盛舉。

高流繼與串流平台街聲StreetVoice合作策展推出大團誕生高雄場之後，週五強勢推出第二波策展內容，由兩大知名音樂品牌海邊的卡夫卡與夥球擊攜手策展，推出五組強檔新星：粗大Band、逃走鮑伯、OHAN、周自從、絕命青年，要在港灣掀起一起音樂新浪潮。

「海邊的卡夫卡」為來自台北公館的咖啡店，孕育不少音樂人。今年海邊的卡夫卡來到高流展店之際，在海邊的卡夫卡出道的歌手如Hush，也在本次Takao Rock打狗祭陣容中，讓今年2022 Takao Rock打狗祭增添幾許音樂老友相聚的意義。

高雄樂團滅火器也帶來返鄉重要作品「夥球擊」，為了推動故鄉的音樂產業，他們秉持「音樂日常，遍地發聲」的核心概念，積極地在自己的家鄉推廣表演活動以及音樂地景。

除了豪華陣容，獨一無二的雙音樂品牌策展，不少音樂人如吾橋有水均表示，現場還有意想不到的彩蛋，樂迷們可上高流官方網站或Facebook粉絲專頁了解活動詳情。

「2022 Takao Rock打狗祭」採售票制，購票可上KKTIX、全家FamiMart查詢。