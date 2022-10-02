1名汽車駕駛行經台61線時，竟然發現有重機女騎士在耍特技「翹孤輪。（記者爆料網）

台61線是女重機騎士的伸展台？有名汽車駕駛行駛在台61線西濱快速道路觀音路段，從駕駛的行車紀錄器可見，有1輛女重機騎士在內線車道耍特技「翹孤輪」，其餘2輛重機騎士先是在外線車道，疑似發現後方汽車駕駛靠近，有1名重機騎士便切入內車道疑似要保護正在「翹孤輪」的女騎士，因此呈現出3輛重機疑似擋道情況。

「記者爆料網」臉書粉絲專頁，發布1段39秒影片，影片中位於台61快速道路上觀音路段，從汽車駕駛的行車紀錄器拍下有3輛重機行駛在前方，外側車道有2輛，而內線車道有1輛，但仔細一看，行駛在內線車道的重機騎士竟然在耍特技「翹孤輪」，且原本在外線車道的2輛重機，有1輛重機騎士疑似發現後方有來車靠近，便切往左側內線車道，疑似要保護正在「翹孤輪」的重機騎士，3輛重機就這樣擋在前方約7秒後，汽車駕駛便跨越分隔線，小心翼翼的通過3輛重機；其影片的貼文也寫著「女騎重機翹孤輪，整條快速道路都是我的伸展台」。

1名汽車駕駛行經台61線時，竟然發現有重機女騎士在耍特技「翹孤輪。（翻攝自臉書記者爆料網）

影片一出，網友紛紛留言表示「內線為超車車道，請不要佔用」、「這樣騎還想開放國道能騎重機？」、「祝他們，7天後回家」、「啊不就很行」、「老鼠屎」、「一群猴公猴母在危險駕駛耍猴戲」、「劣根性真的改不掉」。