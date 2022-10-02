2020年7月，美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」(USS Bonhomme Richard , LHD-6)，在改裝過程中遭遇失火而徹底損壞，當時在場的新兵水手萊恩‧梅斯(Ryan Mays)被控涉嫌縱火，此案在上周五完成宣判，由於明確證據不足，梅斯被判無罪，好人理查號的失火仍屬意外。

命令與任務(task and purpose)報導，2018年好人理查號返回船塢進行改裝，計畫升級飛行甲板與機庫空間，以便收納F-35B戰機。然而就在改裝工程期間，在機庫裡發生了嚴重火災， 12億美元的軍艦完全付之一炬。

遭控縱火「好人理查號」的水手萊恩‧梅斯，最終被宣判無罪。(圖/星條旗報)

根據聖地亞哥海軍基地許多水手與官兵的證詞，19歲的梅斯涉有縱火嫌疑，當時他被分配到好人理查號的甲板工作，負責刷漆和清潔。

他的同齡人說他傲慢難相處，他的長官說他缺乏軍人自覺，包括懶散、漫不經心。就在火災發生前幾天，梅斯給他的主管發短信抱怨「在我準備睡覺時，承包商正在靠泊焊接。」 他的長官訓了他，表示梅斯應該要監管包商工作，而不是睡覺。

指控梅斯的檢察官傑森•瓊斯上尉(Jason Jones)認為，梅斯對此心懷不滿，所以做出的惡作劇，然而卻一發不可收拾。

辯護律師則聲稱，目前的調查列舉了很多「可能原因」，包括酒精、煙草、焊接的火花，沒一個能證明火災是故意縱火而造成。

調查員沒有發現任何指紋、DNA 或任何其他物證證明火災是如何開始的。一種看法認為，火災是一種從未被識別的易燃液體倒在堆疊的三層盒子上而引起，但沒有實際證據。

梅斯的辯護團隊發現了火災的其他可能，以此證明檢方的指控是牽強的。

軍事檢察官坦承，在火災的最初幾個小時，整艘艦完全沒有滅火的準備，是火勢逐步擴大，並一發不可收拾的主因，但是縱火的梅斯仍然要負起那個最初責任。

梅斯首席辯護律師喬迪‧托雷斯(Jordi Torres)則說，有證據顯示梅斯一直希望融入軍艦，他一直在外面鍛練自己，並已被海軍搜救學校錄取，認為這會增加他的返回機會，這證明梅斯沒有破壞軍艦的動機。

事實上，只有一名目擊者肯傑‧維拉斯科(Kenji Velasco)說，看到疑似梅斯的人，進入起火地點在較低的車輛存儲甲板。維拉斯說：「看到一名身穿連體工作服、戴著口罩和頭巾的水手，拿著一個沉重的水桶從他身邊經過，進入了較低的車輛存放甲板。」

但維拉斯科在接受調查人員的八次詢問的第一次，並沒有說那是誰，是調查員持續要求他指認對方的身分，他只能挑出一個名字。

指控證據不足，於是梅斯被判無罪。他擁抱了他的妻子、他的父親和他的母親。在法庭外，梅斯宣讀了一份準備好的簡短聲明：「過去兩年，是我最艱難的幾年，我失去了時間，失去了朋友，更失去和家人在一起的時間。而且，我的整個海軍生涯都毀了。」

「但我期待重新開始，擦乾眼淚再出發。」

梅斯沒有回答未來的生涯規劃，包括他是否會嘗試繼續留在海軍。不過，美國海軍可能會將以行政資遣而開除他。