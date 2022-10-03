英國政府為拯救經濟，祭出50年來最大規模的減稅，進而導致金融市場震盪，英鎊近期一度重貶逾4.5%至1.035美元、創下37年新低。日經中文網以「英鎊暴跌給世界經濟帶來新風險」為題撰文指出，英國金融市場動盪在各國引發貨幣貶值、債券下跌的連鎖反應，更將波及美國和其他歐洲、亞洲國家。

針對英國的經濟對策，美國聯準會(Fed)亞特蘭大分行行長Raphael Bostic警告「感受到給經濟帶來不確定性的隱憂和恐懼」，顯示了他對英鎊暴跌等的擔憂。報導指出，這種源自英國的市場混亂將波及支撐世界經濟的美國，美國長期利率一度超過3.9％，漲至12年來的最高水平，Fed的貨幣緊縮政策加上英國引爆債券拋售潮，利率上升趨勢有可能難以扭轉。

更為嚴峻的則是歐洲，報導稱歐洲各國動用財政應對通貨膨脹的趨勢正在加強，再加上貨幣貶值，歐元兌美元創出20年來新低，使能源價格上漲等的影響加劇，歐洲的物價漲幅超過美國，在通貨膨脹擠壓低收入者生活的背景下，歐洲國家在經濟層面不得不依賴財政刺激。

大部分國家與英國和歐洲一樣，貨幣貶值和利率上升同時出現，日本野村綜合研究所（NRI）高級經濟學家木內登英示警，即使這些國家實施財政刺激，但如果利率上升，「支撐經濟的效果也將大打折扣」。

SMBC日興證券的外匯與債市資深分析師野地慎則表示，「英國的貨幣和財政政策缺乏一貫性，正在導致諸多矛盾」，以英國為起點的市場動搖更彰顯出，兼顧遏制通膨和維持世界經濟成長十分困難。

另根據Business insider報導，前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）也警告，目前市場的風險與2008年金融危機前的風險相似，像英國這麼重要的國家出現狀況，可能會衍生出超過預期的衝擊。他強調，另一個需要關注的國家則是日本。矛盾的貨幣政策恐會導致危機。