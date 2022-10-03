在科技持續推展下，元宇宙（Metaverse）所擘劃的未來生活願景似乎已越來越清晰，試想一下，未來只要在家中穿戴上裝置並連接上網，就能在虛擬世界中從事各式各樣的活動，舉凡工作、遊戲、社交、學習、參加演唱會，甚至旅行、購物、買房地產等都可以在這個完全沉浸式互動的線上空間中進行。研究機構Gartner就預測，到二○二六年，全球將有二五％的人每日至少花費一小時在元宇宙中，從事工作、購物、社交、學習等活動。

元宇宙可以說是這一年來市場上最熱烈討論的話題之一，但元宇宙到底是什麼？元宇宙一詞是由「meta（超越）」與「universe」（宇宙）兩個字所組成，雖然目前尚未有被廣泛認可的確切定義，但許多人認為元宇宙是下一代網際網路，或者更確切地說是Web 3.0，是一種將實體與虛擬融合在一起、身臨其境的３Ｄ體驗。

國際大廠瘋投資元宇宙

事實上，元宇宙的概念並不是這兩年才興起，早在一九九二年一本名為《Snow Crash》的科幻小說中就被提出，甚至宏達電也在一六年推出過ＶＲ相關裝置；不過若說元宇宙概念的一夕竄起，關鍵時間點應該是二○二一年才開始。伴隨全球５Ｇ網路的普及，再加上適逢疫情帶動數位轉型及升級需求，都使元宇宙的討論不斷升溫。

除了臉書大動作更名為「Meta」，並宣示五年內要從社群公司轉變為元宇宙公司，更推出其ＶＲ社交平台Horizon Worlds外，這一年來不少科技巨頭包括蘋果、Google、微軟、輝達（Nvidia）等亦都紛紛表態將進軍元宇宙領域。像是Nvidia在GTC 2021的年度發表會上大秀虛擬執行長，並且也推出Omniverse的元宇宙開發工具平台，而其執行長黃仁勳更進一步預測，認為元宇宙的經濟規模，終有一天將大過實體世界。

專家也指出，元宇宙時代正式啟動，自去年以來一樁樁併購案也跟著出現，包括字節跳動併購了ＶＲ新創公司Pico，由平台營運商的角色踏入硬體領域，與一四年臉書併購Oculus的布局方向如出一轍；遊戲引擎開發商Unity Software也以十六億美元取得電影《阿凡達》的特效製作公司Weta Digital；而今年初微軟便大張旗鼓的宣布以六八七億美元併購動視暴雪，一舉成為全球僅次於騰訊及Sony的第三大遊戲公司。

科技業下個黃金十年新動力

雖然當前元宇宙仍處於早期開發階段，法規、商業模式等都還有待完善，但由於潛在商機龐大，且多數企業認為，掌握元宇宙平台就是主導未來產業脈動，因此一股元宇宙熱潮正在產業界中蔓延，對此，今年六月中管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）發布了一份名為《元宇宙中的價值創造》的調查報告，當中指出今年累計前五月已有超過一二○○億美元投資於元宇宙相關技術與基礎建設，是二一年全年相關投資共五七○億美元的兩倍之多，可見企業進軍該領域的雄心以及對其未來潛力的信心。且報告中也預估到二○三○年，元宇宙的潛在經濟價值可能高達五兆美元，大約相當於當今日本的ＧＤＰ規模。（全文未完）

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